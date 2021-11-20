«الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار على الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على الشمال الشرقي خلال الساعات الـ24 المقبلة.
وأظهرت التوقعات الجوية الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة لازالت منخفضة، خاصة على المرتفعات وسط أجواء خريفية على معظم المدن الغربية.
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