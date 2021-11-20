خليفة الدغاري يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

خليفة الدغاري يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية, 20 نوفمبر 2021. (قناة ليبيا تنتخب)

قدَّم المرشح خليفة الدغاري، أوراق ترشحُّه للانتخابات الرئاسية بمكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي، اليوم السبت.

وتقدَّم اليوم 8 مرشحين للمفوضية عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، حتى الآن، وهم: عقيلة صالح، وضو عبدالله بوضاوية، وعلي بشير الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبوعميد، وعبدالمجيد سيف النصر، ومحمد الهادي حتواش وخليفة الدغاري.

- 30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

يأتي ذلك قبل نحو 48 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.