عقيلة صالح: لا مجال لتعديل قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 05:23 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (صفحة الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق)

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه لا مجال لفتح القوانين الانتخابية أو تعديلها، مؤكدًا أن القواعد القانونية للانتخابات عامة ومجردة ولم «تفصَّل على شخص»، وفق قوله.

ونفى صالح، خلال تصريحات اليوم، على هامش تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، «تفصيل المادة 12 على أشخاص محددين»، مضيفًا أن المادة نصت على حرية الترشح لكل الليبيين، ولم توضع «النصوص تفصيلًا لأحد، ولا لإقصاء أو إبعاد أحد، والدليل أن المجتمع الدولي قبل بها»، بحسب تصريحاته.

- 30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح
- عقيلة صالح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

وتابع أن المادة 12 نصت على وقف المرشح عن عمله لمدة ثلاثة شهر «حتى لا يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية»، مضيفًا أنه في الوضع الطبيعي على المرشح أن يستقيل من منصبه قبل الترشح لكن «نظرًا لهذه الظروف المحيطة ببلادنا قولنا يوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر فقط».

وفي وقت سابق من اليوم، تقدَّم  عقيلة صالح، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي، بعدما أعلن الأربعاء الماضي، ترشحه للانتخابات، قائلًا إنه يستطيع «تحمل المسؤولية وتحقيق الاستقرار وإعادة الشرعية للبلاد».

وارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، إلى 30 مرشحًا، وذلك قبل نحو 48 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر الجاري.

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