إصابة شابين في انفجار لغم قرب منطقة وادي جارف بضواحي سرت

لغم أرضي. (أرشيفية: الإنترنت)

أُصيب شابان بإصابات متفاوتة، كانا في رحلة نزهة بمنطقة وادي جارف بضواحي مدينة سرت، عندما انفجر فيهما لغم أرضي.

وأفادت مصادر متطابقة من أعيان المنطقة «بوابة الوسط»، بأن الشابين نُقلا بشكل عاجل لمستشفى «ابن سينا» التعليمي الطبي لإسعافهما وعلاجهما.

وأوضحت المصادر أن أحد الشابين، وهو من عائلة الهمالي إحسين القذافي، تعرض لحروق، بينما الثاني من عائلة القنطري الوملي القذافي، أُصيب أيضًا بحروق متفاوتة بجسده.

والأربعاء الماضي، انطلقت فعاليات المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب، بطرابلس، بحضور وزير الداخلية اللواء خالد مازن، ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ورئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف العميد امحمد مختار، وعدد من رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات وضباط من وزارة الداخلية، وهيئة السلامة الوطنية وعدد من المهتمين بنزع الألغام.

- بالصور: انطلاق المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب

وبحسب بيان لوزارة الداخلية حينها، فإن المؤتمر يهدف إلى تقييم الآثار الناجمة عن الألغام والمتفجرات ومخلفات الحروب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المعوقات التي تصاحب عمليات إزالة مخلفات الحروب، وآليات تدريب العناصر المكلفة إزالة هذه المخلفات والرفع من كفاءاتهم في هذا المجال.