أبوعميد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 03:36 مساء
مبروك بوعميد خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية, (قناة ليبيا تنتخب)

قدَّم المرشح مبروك أبوعميد، أوراق ترشحُّه للانتخابات الرئاسية بمكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي، اليوم السبت.

وشغل بوعميد من قبل، رئيس المجلس الأعلى ورشفانة.

وتقدَّم اليوم فقط سبعة مرشحين للمفوضية عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، حتى الآن، وهم: عقيلة صالح، وضو عبدالله بوضاوية، وعلي بشير الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبوعميد، وعبدالمجيد سيف النصر، ومحمد الهادي حتواش.

حتواش يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

يأتي ذلك قبل نحو 48 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.

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