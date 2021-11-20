حتواش يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح للانتخابات الرئاسية محمد الهادي حتواش عقب تقديم أوراقه لمكتب مفوضية الانتخابات في طرابلس.

قدَّم المرشح محمد الهادي حتواش أوراق ترشحُّه للانتخابات الرئاسية بمكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، اليوم السبت.

وتقدَّم اليوم فقط سبعة مرشحين للمفوضية عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، حتى الآن، وهم: عقيلة صالح، وضو بوضاوية، وبشير صالح، وعلي الذويك، ومحمد حتواش، ومبروك بوعميد، وعبدالمجيد سيف النصر.

وقال حتواش عقب تقديم أوراق تقدمه إن ما تشهده ليبيا من انتخابات يأتي نتيجة «التضحيات الوطنية».

وأضاف: «أريد أن أقدم لبلادي وشعبنا الكريم ما عاهدت الله عليه من إخلاص وتفانٍ»، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للمقدرات وللثروات من أجل أمن واستقرار البلاد ورفاهية شعبها والحفاظ على الوحدة والسيادة.