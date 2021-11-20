تونس تستضيف «صنع في ليبيا» بمشاركة 150 مؤسسة وطنية

مقر وزارة الصناعة والطاقة التونسية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصناعة التونسية استضافة الدورة الأولى لتظاهرة اقتصادية تحت عنوان «صُنع في ليبيا»، من أجل دعم الشراكة بين البلدين.

وعلى مدى 4 أيام، يحتضن قصر المعارض بالكرم تظاهرة «صُنع في ليبيا» لدعم الشراكة الثنائية، في الفترة من 23- 27 من شهر نوفمبر الجاري، وفق ما نشرت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة التونسية أن أعمال الدورة تفتتح بالمنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، وتتضمن مداخلات عديدة في مجالات التعاون الصناعي والتجاري المشترك. لتتواصل فعاليات التظاهرة الاقتصادية الليبية عبر تنظيم معرض تشارك فيه أكثر من 150 مؤسسة ليبية، فضلًا عن تنظيم لقاءات ثنائية لتنمية الشراكة التونسية - الليبية.

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تهدف تظاهرة «صُنع في ليبيا»، إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية بشأن خدمات مساندة المؤسسات الاقتصادية، ودعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية لتحقيق التكامل والتعاون المشترك، بهدف دفع التصدير والنهوض بالمنتجات التونسية الليبية، حسب وزارة الصناعة.

يُشار أن الصراع الليبي كلَّف تونس خسائر بنحو 800 مليون دولار سنويًّا كتأثير مباشر بين استثمارات وصادرات كما كشف تقرير حديث للبنك الدولي، إذ تعمل الحكومة التونسية على محاولة الحفاظ على نفوذها الاقتصادي في ليبيا خاصة وأنها تعد ثاني شريك اقتصادي لها بعد الاتحاد الأوروبي، بحجم مبادلات يفوق 500 مليون دولار سنويًا، كما بلغت تحويلات قرابة 150 ألف تونسي كانوا يشتغلون في ليبيا قبل سنة 2010 نحو 60 مليون دينار تونسي في الشهر.

وأُعيد في منتصف سبتمبر الماضي فتح المعبر الحدودي البري بين تونس وليبيا وفقًا لشروط صحية صارمة، بعد فترة إقفال دامت 8 أسابيع، تسبَّبت في خسائر فادحة للتجار ولسكان المناطق الحدودية تحديدًا.