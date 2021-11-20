نشرة الصيد البحري: الرؤية جيدة والرياح شمالية مع هطول أمطار متفرقة

نشرة الصيد البحري (20 نوفمبر 2021).

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة من صباح اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة صباح غدٍ على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى زوارة، وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على سرت.

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا وخاصة على ساحل زوارة وسرت.

- رياح شمالية شرقية تتحول تدريجيًا غدًا إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وبحرية على باقي الساحل، سرعتها بـين 5 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50–1.50 متر.

- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.