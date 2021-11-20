نشرة الصيد البحري: الرؤية جيدة والرياح شمالية مع هطول أمطار متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 02:07 مساء
نشرة الصيد البحري (20 نوفمبر 2021).

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة من صباح اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير  إلى سرت
- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة صباح غدٍ على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى زوارة، وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.
-  البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على سرت.
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا وخاصة على ساحل زوارة وسرت. 
- رياح شمالية شرقية تتحول تدريجيًا غدًا إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وبحرية على باقي الساحل، سرعتها بـين 5 و10 عقدة.
-  ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50–1.50 متر.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من  الخليج إلى  طبرق
-  الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اليوم  أثناء هطول المطر.       
- البحر خفيف الموج  إلى قليل الاضطراب.
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع هطول أمطار متفرقة اليوم.
- رياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي، سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.50) متر.
- درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
احتفال في الموصل بترميم كنيستين دمرهما «داعش»
عربى
فرانس برس: الأتراك صاروا يحسبون أسعار «كل شيء» في ظل انهيار قيمة الليرة
اقتصاد
وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا
ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23
ليبيا
بين التعثر والإرهاق.. قطر تبحث عن تفادي تجربة جنوب أفريقيا في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
الدوري الإنجليزي: آرسنال يخوض امتحان ليفربول.. والأعين شاخصة نحو سولشاير
رياضة عالمية
عام على مونديال 2022: دقات القلوب تعلو في قطر
رياضة عالمية
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد
ليبيا
شيرين رضا لـ«الوسط»: لا أندم على أي قرار أتخذه في حياتي
ثقافة وفن
هبوط جديد لليرة التركية بعد خفض معدل الفائدة الرئيسية
اقتصاد
جريدة «الوسط»: ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار «الغربلة»
ليبيا
محمد صوان يتحدث عن رؤية «الحزب الديمقراطي» وعلاقته بـ«العدالة والبناء» ...
ليبيا
«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»
ليبيا
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 طرق لتجنب زيادة الوزن شتاءً