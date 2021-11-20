عبدالمجيد سيف النصر يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

عبدالمجيد سيف النصر يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

قدَّم المرشح لعضوية المجلس الرئاسي السابق عبدالمجيد سيف النصر أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية من مكتب المفوضية الوطنية للانتخابات في سبها، اليوم السبت.

وعقب تقديم أوراقه، قال سيف النصر إن الانتخابات مهمة من أجل الانتهاء من المرحلة الانتقالية كاملة، مضيفًا: «سنرضى جميعًا بالانتخابات، ونفخر بأن لفزان مرشحًا في تلك الانتخابات».

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واعتبر سيف النصر أن ثورة فبراير «جاءت من أجل الحرية وليس العودة للقيود.. وما يحدث بفضل فبراير والشباب الذين يريدون التغيير».

وواصل: «أترشح للنهوض بليبيا ورفع المعاناة عن الشعب ووجود الاستقرار والأمن لكامل بلدنا»، مشددًا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والانطلاق نحو ليبيا الجديدة.

وكان اسم سيف النصر ضمن القوائم الأربعة المرشحة لتولي السلطة الانتقالية الموقتة التي اختارها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في فبراير الماضي.

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وجاء سيف النصر ضمن القائمة الرابعة التي ضمت كلًا من عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسي وأسامة جويلي وعبدالمجيد سيف النصر كعضوين للمجلس، وفتحي باشاغا رئيسًا للحكومة.

ولم تفلح هذه القائمة في الفوز بأصوات أعضاء الملتقى، بينما فازت القائمة الثالثة التي تضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، والدبيبة كرئيس للحكومة.