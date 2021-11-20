الزويك يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح علي بشير الزويك بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس، 20 نوفمبر 2021. (صورة من البث المباشر)

قدَّم المرشح علي بشير الزويك أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية من مكتب المفوضية بطرابلس، اليوم السبت.

وقال الزويك في كلمته بعد تقديم أوراق الترشح: «إن وصولنا إلى المناصب لا يعني شيئًا إن لم ننقذ الوطن»، مهنئًا الشعب بـ«إنجاز الاستحقاق الانتخابي» الذي جاء بعد سنوات من عدم الاستقرار.

- سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد

وأضاف: «يجب على الجميع الاختيار دون ندم، لا ندعو إلى اختيار أنفسنا، وندعو إلى اختيار شخص يقودنا إلى الأفضل، فلا شك أن المرحلة الراهنة حساسة وصعبة»، داعيًا إلى استكمال وثيقة الدستور التي توصلت لها لجنة الستين.

وشدَّد على ضرورة احترام مصالح المواطنين الليبيين في الخارج، معتبرًا أن ذلك أمر مهم في علاقة ليبيا بدول بالأخرى.

وواصل: سنعمل على فك جميع المختنقات الاقتصادية المؤثرة في حياة الموطن، وللوصول لذلك يجب العمل المستمر والمتناسق بين الرئاسة والبرلمان، ولذلك يجب تعديل القوانين المعمول بها في بعض المؤسسات لضمان احترام مصالح الوطن والمواطن». كما تحدَّث عن ضرورة تأهيل وتحديث المؤسسة الأمنية.