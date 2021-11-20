الزويك يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 01:32 مساء
المرشح علي بشير الزويك بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس، 20 نوفمبر 2021. (صورة من البث المباشر)

قدَّم المرشح علي بشير الزويك أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية من مكتب المفوضية بطرابلس، اليوم السبت.

وقال الزويك في كلمته بعد تقديم أوراق الترشح: «إن وصولنا إلى المناصب لا يعني شيئًا إن لم ننقذ الوطن»، مهنئًا الشعب بـ«إنجاز الاستحقاق الانتخابي» الذي جاء بعد سنوات من عدم الاستقرار.

- سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد

وأضاف: «يجب على الجميع الاختيار دون ندم، لا ندعو إلى اختيار أنفسنا، وندعو إلى اختيار شخص يقودنا إلى الأفضل، فلا شك أن المرحلة الراهنة حساسة وصعبة»، داعيًا إلى استكمال وثيقة الدستور التي توصلت لها لجنة الستين.

وشدَّد على ضرورة احترام مصالح المواطنين الليبيين في الخارج، معتبرًا أن ذلك أمر مهم في علاقة ليبيا بدول بالأخرى.

وواصل: سنعمل على فك جميع المختنقات الاقتصادية المؤثرة في حياة الموطن، وللوصول لذلك يجب العمل المستمر والمتناسق بين الرئاسة والبرلمان، ولذلك يجب تعديل القوانين المعمول بها في بعض المؤسسات لضمان احترام مصالح الوطن والمواطن». كما تحدَّث عن ضرورة تأهيل وتحديث المؤسسة الأمنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
احتفال في الموصل بترميم كنيستين دمرهما «داعش»
عربى
فرانس برس: الأتراك صاروا يحسبون أسعار «كل شيء» في ظل انهيار قيمة الليرة
اقتصاد
وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا
ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23
ليبيا
بين التعثر والإرهاق.. قطر تبحث عن تفادي تجربة جنوب أفريقيا في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
الدوري الإنجليزي: آرسنال يخوض امتحان ليفربول.. والأعين شاخصة نحو سولشاير
رياضة عالمية
عام على مونديال 2022: دقات القلوب تعلو في قطر
رياضة عالمية
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد
ليبيا
شيرين رضا لـ«الوسط»: لا أندم على أي قرار أتخذه في حياتي
ثقافة وفن
هبوط جديد لليرة التركية بعد خفض معدل الفائدة الرئيسية
اقتصاد
جريدة «الوسط»: ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار «الغربلة»
ليبيا
محمد صوان يتحدث عن رؤية «الحزب الديمقراطي» وعلاقته بـ«العدالة والبناء» ...
ليبيا
«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»
ليبيا
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 طرق لتجنب زيادة الوزن شتاءً