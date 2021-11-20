بوضاوية يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح ضو عبدالله بوضاوية، عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (صورة من بث مباشر)

تقدَّم المرشح ضو عبدالله بوضاوية بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية من مكتب المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس، اليوم السبت.

وقال بوضاوية، خلال كلمة عقب تقديمه أوراقه، إن المرحلة الراهنة صعبة وتحتاج إلى التوافق بين الليبيين «فالبلد تسع الجميع، ولا تتطلب احترابًا أو اقتتالًا».

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وأضاف: «كفانا حروبًا ودمارًا، فلنهذب إلى التنمية والازدهار، نتمنى أن يكون الشعب في الموعد خلال الاستحقاق الانتخابي».

وأشار إلى أن التوافق وإعادة بناء الثقة بين جميع الليبيين مسألة أساسية ومهمة، متابعًا: البلد به خير كثير ويكفي الجميع، ولا بد من عقد اجتماعي يمكننا من العيش معًا.

وتقلد بوضاوية عددا من الوظائف في قطاعات الاقتصاد والاستثمار، وكان أحد قياديي التحالف الوطني الذي ترأسه السياسي الراحل محمود جبريل، قبل أن ينسحب من التحالف في العام 2013.

المرشح ضو عبدالله بوضاوية، عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (صورة من بث مباشر)