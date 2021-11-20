بشير صالح يتقدم رسميا بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 01:02 مساء
المدير السابق لمكتب العقيد معمر القذافي بشير صالح خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة فى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بسبها، 20 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

تقدَّم بشير صالح رسميًا بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بسبها.

وقال في كلمة بثتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر قناة «ليبيا الوطنية»: «قررت معكم وبكم الترشح للانتخابات الرئاسية»، و«الليبيون قادرون على صنع المستقبل دون قيد من أحد». وأضاف: «الوطن يتسع للجميع ويحتضن الجميع، واليوم نؤسس لبناء دولة حديثة في العصر الحديث بعقل متميز». 

وشغل بشير صالح منصب مدير مكتب العقيد معمر القذافي قبل ثورة 17 فبراير، ورئيس محفظة أفريقيا الاستثمارية، وتعرض في فبراير 2018 إلى محاولة اغتيال عندما كان يقيم في جنوب أفريقيا. ووصل قبل أقل من أسبوع الى الجنوب الليبي بعد أن غادر البلاد غثر سقوط نظام القذافي.

المدير السابق لمكتب العقيد معمر القذافي بشير صالح خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة فى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بسبها، 20 نوفمبر 2021. (بث مباشر)
المدير السابق لمكتب العقيد معمر القذافي بشير صالح خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة فى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بسبها، 20 نوفمبر 2021. (بث مباشر)
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