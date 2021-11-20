الدبيبة من زوارة: قانون الانتخابات مفصل من أجل خدمة أشخاص بعينهم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 12:43 مساء
الدبيبة خلال زيارته إلى بلدية زوارة، 20 نوفمبر 2021. (صورة من بث مباشر- منصة حكومتنا)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن قانون الانتخابات فُصِّل من أجل خدمة أشخاص بعنيهم، مطالبًا الليبيين بإيقاف ما سماه «العبث».

وأضاف، في كلمة خلال زيارته إلى بلدية زوارة، اليوم السبت، مخاطبًا الليبيين: «أنتم من تقررون مصيركم وتوقفون العبث، فلا وقت لدينا للمهاترات، ولا يمكن أن نسمح لهم من جديد أن يعبثوا بمصير هذا الوطن».

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كما دعا إلى اتحاد كل ليبيا، «فلا بد أن نتحد شعبًا شرقًا وغربًا للدفاع عن وحدة البلاد ووقف هؤلاء المشرذمين الذين يريدون تدمير البلاد وكفانا حربًا... فلا يمكن نخضع لمخططاتهم».

وأعلن اعتزامه زيارة بلدية نالوت وبعض المدن الأخرى، متحدثًا بعض الكلمات بالأمازيغية، ومختتمًا: «نحن معكم حكومة وأشخاصا، ودام الوطن معافى بوجودكم».

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