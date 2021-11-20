الدبيبة: من حق الأمازيغ أن يطالبوا بدستور يكفل لهم كل الحقوق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 12:10 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة خلال زيارة إلى زوارة، 20 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السبت، إن من حق الأمازيغ «يطالبوا بدستور يكفل لهم كل الحقوق».

جاء ذلك في كلمة عقب وصول الدبيبة ونائبه رمضان بوجناح رفقة عدد من الوزراء ومديري الأجهزة التنفيذية إلى زوارة في زيارة تفقُّدية للمدينة.

وأردف «أصدرت تعليماتي لمصلحة الأحوال المدنية للسماح لكم بتسجيل الأسماء الأمازيغية طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية».

وأضاف: «ندخل على انتخابات لا دستور فيها»، وأضاف إن «العزل السياسي يستهدف مكونات المجتمع، وأدرك تآمر الطبقات السياسية التي تريد السيطرة على ثروات الليبيين وأفكارهم».

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