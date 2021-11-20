السوق الليبية تستقبل 17.9% من صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأفريقي

مواد بناء (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن ليبيا تصدرت قائمة الدول الأفريقية التي استقبلت صادرات مصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح الجهاز أن السوق الليبية استقبلت خلال الفترة نفسها صادرات مصرية بقيمة ۷۱۱ مليون دولار بنسبة ۱۷.۹% من إجمالى الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي.

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وجاءت السودان في المرتبة الثانية؛ إذ استقبلت سوقها واردات بقيمة 588 مليون دولار، وبنسبة 14.8%، تلتها المغرب في المرتبة الثالثة بواردات قيمتها 513 مليون دولاروبنسبة 12.9%، فالجزائر في المرتبة الرابعة بين الدول الأفريقية بقيمة 448 مليون دولار وبنسبة 11.2%، ثم كينيا التي استقبلت صادرات مصرية بقيمة 284 مليون دولار وبنسبة 7.1% من إجمالي صادرات مصر إلى التكتل الأفريقي.

ويمثل إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول الخمس 64% من إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي، وجاءت أعلى السلع المصدرة في اللدائن ومصنوعاتها، ثم الملح والكبريت والأسمنت، ثم آلات وأجهزة كهربائية.

35.7 % زيادة في صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأفريقي

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد زادت بنسبة 35.7%، لتصل إلى 3 مليارات و974 مليون دولار، مقارنة بمليارين و883 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2020.

في المقابل، بلغت قيمة إجمالي الواردات المصرية من دول الاتحاد مليارًا و455 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري مقابل مليار و118 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاءت السودان في قامة الدول الموردة إلى مصر ثم زامبيا ثم المغرب وكينيا والكونغو الديمقراطية.