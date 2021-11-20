الدبيبة يزور بلدية زوارة للاطلاع على مشاكل المواطنين

جانب من تنفيذ أحد مشروعات جهاز الإسكان والمرافق في زوارة. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، مساء الجمعة، إلى بلدية زوارة، تمهيدًا لزيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، بهدف معرفة مشاكل المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى سالم رافق التوني في الزيارة، وكان في استقبالهما رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة وعميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي.

- عميد زوارة يدعو «الدبيبة» لتفقد مرافق البلدية

وأوضحت أن زيارة الدبيبة إلى المدينة تأتي بهدف الاطلاع على مرافق البلدية والوقوف على احتياجاتها وحاجات المواطنين فيها.

وفي أواخر أغسطس الماضي، دعا بن ساسي، الدبيبة، إلى زيارة البلدية والاطلاع على المرافق الموجودة بها. وذلك بعد اجتماع بينهما جرى خلاله مناقشة أوضاع جهاز الحرس البلدي، وإنشاء مبنى خاص بالجهاز في المدينة.