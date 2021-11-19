متظاهرون في طرابلس ومصراتة يرفضون ترشح حفتر وسيف القذافي للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 11:45 مساء
متظاهرون في ساحة الشهداء بطرابلس ضد ترشح سيف القذافي وخليفة حفتر للرئاسة، 19 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

تظاهر المئات في العاصمة طرابلس ومصراتة اليوم الجمعة، للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وردد المتظاهرون هتافات «نعم للانتخابات لا للـ(...)»، وأيضا «دماء الشهداء لم تسفك هباء»، وفق مراسلي وكالة «فرانس برس».

كما حملوا لافتات مكتوب عليها «لا لقوانين» رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأيضا «الانتخابات الرئاسية بدون دستور تعني عودة الديكتاتورية والاستبداد».

المشري يعلن مبادرة لتأجيل الانتخابات
وكشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم، إعداده مبادرة تقضي بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 15 فبراير المقبل، على أن تجرى «الرئاسية» على ثلاث جولات.

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وجدد رفضه المشاركة في العملية الانتخابية التي انطلقت لأنها «عجيبة ومعيبة»، حسب وصفه، مطالبا بضمانات لعدم تزويرها وهي «ضرورة تركيب المنظومة البارومترية.. وليس الاكتفاء ببطاقات (الناخب)، وتركيب كاميرات مراقبة في كل المحطات ومراكز الاقتراع وتشكيل لجنة فنية للبحث في سجل الناخبين ونظافته».

واعتبر المشري أن هذه الخطوات من الممكن إجراؤها حتى منتصف فبراير، حيث موعد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي رأى أنه يمكن إجراؤها «على ثلاث جولات».

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