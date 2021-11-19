تمديد ساعات العمل اليومي لمراكز توزيع بطاقة الناخب بواقع ساعتين

مواطن يتسلم بطاقة الناخب بأحد مراكز الاقتراع في سرت. (مكتب الإدارة الانتخابية سرت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء اليوم الجمعة، تمديد ساعات العمل اليومي لمراكز توزيع بطاقة الناخب بواقع ساعتين يوميًّا؛ بحيث يصبح دوام العمل من الساعة 12 ظهرًا حتى السادسة مساء بدلاً من التوقيت السابق.

وأضافت المفوضية عبر حسابها على «تويتر» أنه تقرَّر أيضًا أن دوام عمل يوم السبت 27 نوفمبر الجاري من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء على أن يتخلله فترة راحة لمدة ساعة تبدأ من الواحدة إلى الثانية ظهرًا.

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وأوضحت المفوضية في تغريدة ثانية أن هذا الإجراء جاء نتيجة الإقبال المتزايد من الناخبين والناخبات على مراكز الاقتراع لغرض استلام بطاقاتهم الانتخابية، وإلى المؤشرات التي أظهرت تزايدًا في المتوسط اليومي لعدد البطاقات التي تم توزيعها وتمكينًا لكل الناخبين والناخبات من استلام بطاقاتهم وفق أفضل الظروف.

ووزعت مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية بمختلف مناطق البلاد مليونًا و202 ألف و254 بطاقة ناخب إلى أصحابها، منها 768 ألفًا و176 بطاقة للرجال، و434 ألفًا و78 بطاقة للنساء، بحسب ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وقت سابق اليوم.