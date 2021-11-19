«الشؤون الاجتماعية»: تخصيص 500 منحة لتيسير زواج ذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 09:12 مساء
شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية، حكومة الوحدة الوطنية)

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، تخصيص 500 منحة لتيسير زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية، وإعطائهم الأولوية في صرفها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المنحة الواحدة ستكون بقيمة خمسين ألف دينار، وستُصرف هذه المنح لدعم وتشجيع زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الزواج.

ولفت البيان، إلى عدم التقيُّد بتاريخ عقد الزواج في صرف هذه المنح، على أن تُصرف هذه القيمة، إذا كان أحد الزوجين من ذوي الإعاقة أو كلاهما، أو إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من أبناء الرعاية الاجتماعية.

- الدبيبة يعلن إطلاق المنحة الثانية لدعم الزواج

والإثنين الماضي، أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، المنحة الثانية لدعم الزواج، وذلك على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس.

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