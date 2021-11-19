توزيع أكثر من 1.2 مليون بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 07:51 مساء
مواطنة تستلم بطاقة الناخب من مركز اقتراع في طرابلس، 16 نوفمبر 2021، (الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، توزيع مليون و202 ألف و254 بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية بمختلف مناطق البلاد.

وبلغ عدد الرجال الذين حصلوا على البطاقة 768 ألفًا و176 شخصا، والنساء 434 ألف و78 امرأة، بحسب الإحصائية المنشورة على صفحة المفوضية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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ومراكز توزيع بطاقات الناخبين هي نفسها مراكز الاقتراع، ويُجرى توزيع البطاقات من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساءً، شريطة أن يكون الناخب قد سجّل في السابق أثناء فتح منظومة التسجيل.

وكانت المفوضية رصدت ملاحظات في عملية توزيع البطاقات من أبرزها «حضور الناخب لتسلُّم بطاقاته دون إثبات هوية وإصراره على ذلك، أو محاولته تسلُّم البطاقة بالنيابة عن ناخب آخر، رغم الإعلان مسبقًا بأن تسلُّمها سيتم بالحضور الشخصي».

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