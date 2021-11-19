تخريب وسرقة خط أنابيب يربط بين بئرين نفطيين بحقل الوادي

خط الأنابيب الذي تعرض للاعتداء والسرقة بحقل الوادي. (شركة سرت لتصنيع النفط والغاز)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الجمعة، عن تخريب وسرقة خطة نقل الخام بين «البئرD7» و«البئر D8» بحقـل الـوادي النفطي التابع للشركة، مناشدة كافة الجهات المعنية في الدولة التدخل لإيقاف الاعتداءات على أصول الشركة بمناطق العمليات.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن خـط إنتاج النفـط الخام 6 بوصة بحقـل الـوادي (البئرD7 والبئر D8) تعرض أمس الخميس «للتخريب بالثقـب المباشـر بهدف إفراغه من محتـواه من الزيـت والعودة في جُنــح الظلام لإتمــام العمـل الخسيــس بقــص تلك الإنابيب وتقطيعــها ونقلهــا إلى حيث تُبــاع في أسواق الخــردة بأبخس الأثمان بعد أن كانت تـدرُّ الملايين في خزينــة الدولة وتؤمــن الدخل الوحيـــد للبــلاد».

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ونوهت الشركة إلى أن هذا الاعتداء الذي نفذه «المجرمون في جنح الظلام لإيقاف شريان الحياة» يأتي في إطار «مسلسل العبث والفساد المتعمد الذي يرتقي إلى مستــوى المســاس بالأمــن القومي كونــه يمسُّ أهم مــورد للدخل في البلاد»، مشيرة إلى أن الاعتداءات «تكررت مرات عديـدة دون أن يتوقف هـؤلاء المارقــون عن غيهــم وإفسادهــم».

وأكدت الشركة أنها أبلغــت كل الجهــات الأمنية والمدنيـــة «بهذا العبــث وقدمــت تقاريــر مفصــلة بكــل الوقائــع والاعتــداءات في كــل المواقــع»، لكن «المفسديــن لم يرتــدعــوا عن غيهـم ولم يتوقفــوا عن إفسـادهـــم».

وطالبت الشركة كافة الجهات المعنية في الدولــة بضــرورة «الوقوف بقـــوة وحــزم ضــد هذا العبــث، وإيقاع العقوبــة الرادعــة التي ينــص عليها القانــون والشــرع الحكيــم، وتوفير الدعم المناسب والإمكانيات اللازمة لجهاز حرس المنشآت النفطية للتصدي لهؤلاء المجرمين واللصوص».

خط الأنابيب الذي تعرض للاعتداء والسرقة بحقل الوادي. (شركة سرت لتصنيع النفط والغاز)