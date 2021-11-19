وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا

مريض ثلاسيميا يتلقى العلاج, (الإنترنت)

أعلنت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، وصول طفلين ليبيين، إلى العاصمة الإيطالية روما، مساء الخميس، قادمين من بنغازي للعلاج من مرض الثلاسيميا.

وبحسب الوكالة الإيطالية، وصل الطفلان، إلى روما، بمساعدة مستقى الأطفال الإيطالي «بامبينو يسوع».

ونقلت الوكالة عن السفارة الإيطالية في ليبيا قولها، عبر تويتر، إن نقل الطفلين الليبيين للعلاج في روما جزء من مشروع إنساني، يستهدف القاصرين الليبيين الذين يعانون من أمراض سرطانات الدم، بتمويل من برنامج «التعاون الإيطالي» ويتم تنفيذه من خلال اتفاقية بين الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون ومستشفى الأطفال، وهي نقطة مرجعية دولية للبحث ولعلاج الأطفال والمراهقين.

ووفقا للمستشفى، يخضع الطفلان للدورة الأولى من التحليلات الطبية، بهدف علاج المرض، على أن يقوم المستشفى، في الأسابيع المقبلة وخلال فترة إقامتهما الكاملة في إيطاليا، بتخطيط وإنشاء مسارات سريرية وعلاجية مخصصة للمريضين الصغيرين.

فيما قالت الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون، على موقعها بالإنترنت، إنه «تم بالفعل علاج تسعة قاصرين حتى الآن، كما يتلقون - عند الضرورة - عملية زرع نخاع عظمي».

وأضاف أن من بين هؤلاء التسعة، أكمل ثلاثة أطفال بنجاح دورة العلاج وتمكنوا من العودة إلى ليبيا، موضحة أنه بالإضافة إلى الرعاية الصحية، قدمت الأنشطة التعليمية للأطفال والمساعدة الاجتماعية والنفسية لمقدمي الرعاية، «بفضل إشراك الوسطاء الثقافيين الناطقين باللغة العربية، من أجل تسهيل التواصل الصحيح مع موظفي المنشأة الصحية».