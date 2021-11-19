«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 06:09 مساء
شعارا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. (مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى 23 مرشحًا، بعد تقدم ثمانية مرشحين أمس بأوراق ترشحهم، في مكتبي الإدارة الانتخابية طرابلس وبنغازي.

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم، أن أمس الخميس شهد تقدم المرشحين «عثمان عبدالجليل، وعبدالسلام يونس رحيل، وفتحي باشاغا، ومحمد خالد الغويل، ومروان عميش، وعبد الحكيم اكشيم، وإسماعيل الشتيوي» في مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، فيما استقبل مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح أسامة البرعصي.

ولفتت المفوضية إلى استمرارها في استقبال مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية، بمقراتها، مؤكدة أن قبول الملفات «مبدئي»، وستحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون، «وعقب ذلك سوف تعلن المفوضية عن القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي».

- إحالة بيانات 10 مرشحين للرئاسة إلى النائب العام والمباحث الجنائية والجوازات

والخميس، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحالة القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة، التي احتوت على بيانات 10 مرشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وقالت المفوضية، إن إحالة هذه الأسماء إلى الجهات المختصة «عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المرشح: (ألا يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة)، و(ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه)».

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