إنقاذ 72 مهاجرا من عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 04:45 مساء
المهاجرين الذين جرى انقاذهم وإعادتهم إلى طرابلس على متن زورق تابع لأمن السواحل. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، إنقاذ 72 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر من قبل أحد الزوارق التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل وإعادتهم إلى طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق البحري «P300»  التابع للإدارة العامة لأمن السواحل الذي قام بنقل المهاجرين بعد إنقاذهم إلى نقطة الإنزال بفرع الإدارة في ميناء طرابلس، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والصحية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المهاجرين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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من جهته، قال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، إنه تسلّم «71 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي في عرض البحر متجهين إلى الشواطئ الأوروبية» بعد إنقاذهم فجر اليوم من قبل أمن السواحل التابع للإدارة العامة لأمن السواحل.

وأضاف الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن هؤلاء المهاجرين تلقوا الخدمات الإيوائية داخل المركز فور استلامهم وسيجري إحالتهم إلى نيابة الهجرة بمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

الزورق البحري «P300» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل الذي نفذ عملية الانقاذ. (وزارة الداخلية)
المهاجرين الذين أعيدوا إلى طرابلس على متن القارب لحظة الانقاذ. (وزارة الداخلية)
المهاجرين الذين أعيدوا إلى طرابلس على متن القارب لحظة الانقاذ. (وزارة الداخلية)
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