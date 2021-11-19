وصول حاويتين لتنقية مياه المجاري ببلدية طبرق

وصول حاويتين لتنقية مياه المجاري ببلدية طبرق, 19 نوفمبر 2021 (الإنترنت)

أعلنت بلدية طبرق، وصول حاويتين لمنطقة الكورنيش، لتنقية مياه المجاري السوداء الفائضة من المحطة رقم 7 في حالة تعطلها.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، إلى «بوابة الوسط»، إن تعطل المحطة رقم 7 أحيانًا ينتج عنه فيضان مياه المجاري والتي قد تصل إلى منطقة الكورنيش، لذلك نسقت بلدية طبرق مع الشركات المكلفة، لجلب الحاويتين، للمساعدة في عملية المعالجة والتنقية، في حالات الطوارئ.

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وتابع فؤاد أن المحطتين حديثتين، وستدخلان للعمل خلال الفترة المقبلة، لتسهما في المحافظة على نظافة الكورنيش والبيئة بشكل عام.

وصول حاويتين لتنقية مياه المجاري ببلدية طبرق, 19 نوفمبر 2021 (الإنترنت)

وصول حاويتين لتنقية مياه المجاري ببلدية طبرق, 19 نوفمبر 2021 (الإنترنت)