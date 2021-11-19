وصول حاويتين لتنقية مياه المجاري ببلدية طبرق

أعلنت بلدية طبرق، وصول حاويتين لمنطقة الكورنيش، لتنقية مياه المجاري السوداء الفائضة من المحطة رقم 7 في حالة تعطلها.
وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، إلى «بوابة الوسط»، إن تعطل المحطة رقم 7 أحيانًا ينتج عنه فيضان مياه المجاري والتي قد تصل إلى منطقة الكورنيش، لذلك نسقت بلدية طبرق مع الشركات المكلفة، لجلب الحاويتين، للمساعدة في عملية المعالجة والتنقية، في حالات الطوارئ.
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وتابع فؤاد أن المحطتين حديثتين، وستدخلان للعمل خلال الفترة المقبلة، لتسهما في المحافظة على نظافة الكورنيش والبيئة بشكل عام.