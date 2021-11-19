«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية

لقطة عامة لبنغازي في 15 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

خلص تقرير نشرته وكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة، إلى أن ظاهرة البناء العشوائي في ليبيا تحوّلت إلى «أزمة حقيقية» في ظل استغلال مقاولين وتجار الفوضى التي تلت سقوط معمر القذافي قبل عشر سنوات، لوضع يدهم على أراض بشكل غير قانوني وأنشأوا عليها سكنًا عشوائيًا، ما تسبّب في تغيير ملامح معظم مدن البلاد.

بعد عشرة أعوام على رحيل معمر القذافي، وبدء مسار سياسي قبل أشهر في محاولة لإعادة البلاد إلى سكة القانون والسلم، تجهد الدولة التي نهشتها الصراعات الأهلية والانقسام السياسي، لتلقف مشكلة البناء العشوائي خارج المخططات الحضرية المعتمدة، وإيجاد حلول لها.

وتُعد مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، الشاهد الأكبر على حجم ظاهرة التوسع العمراني العشوائي، بعد أن شهدت عمليات عسكرية شرسة خلال الأعوام الماضية قضت على أجزاء كبيرة من أحيائها، وفق الوكالة الفرنسية.

ويقول مدير مكتب المشروعات في بلدية بنغازي، أسامة الكزة، لوكالة «فرانس برس» إن مساحة مدينة بنغازي «كانت قبل العام 2009، 32 ألف هكتار، وتبلغ مساحتها الآن نتيجة للعشوائيات 64 ألفًا»، لافتًا إلى أن نصف بناء المدينة خارج المخطط العام الذي وضعته الدولة.

«الدولة غير قادرة على مجاراة العشوائيات»

على بعد ألف كيلومتر إلى الغرب، في العاصمة طرابلس، أُقيمت أحياء جديدة كاملة دون أي ترخيص بناء. ويتحدث وزير الإسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، عن «عدم قدرة الدولة على مجاراة العشوائيات التي انتشرت بسرعة، كونها لم تعتمد مخططات حضرية جديدة».

ويشير إلى سلسلة اجتماعات تعقد مع المختصين وعلى رأسهم مصلحة التخطيط العمراني، للإسراع في إنهاء مرحلة «الجيل الثالث للمخططات الحضرية» في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى التعاقد مع مكاتب هندسية محلية ودولية تعمل على تهذيب المخططات العشوائية التي توسّعت على مدى الأعوام العشر الماضية.

واعتُمد الجيل الأول للمخطط العمراني في ليبيا في العام 1966، فيما اعتُمد الجيل الثاني في العام 1980، ولم تُنفّذ مرحلة الجيل الثالث التي اعتُمدت في العام 2009؛ نتيجة تسارع الأحداث ودخول البلد في ثورة أطاحت بحكم القذافي في العام 2011.

فشل في إعادة التخطيط الحضري

في غفلة من الدولة، جرفت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية عند أطراف بنغازي، وتقسمت إلى مخططات عشوائية بمساحة 500 متر مربع لكل قطعة لتبنى عليها مساكن وأحياء كاملة، رغم انعدام البنية التحتية للمخطط تمامًا، وفق «فرانس برس».

وتقول الوكالة إن الدولة لا تزال حتى الآن «عاجزة» عن احتواء توسع البناء العشوائي، و«فشلت» في إعادة تخطيط المناطق المتضررة عمرانيًا في بنغازي؛ بسبب الحرب التي تسببت في نزوح عدد كبير من قاطنيها منذ العام 2014، واستقرارهم في مساكن عشوائية بعد دمار منازلهم.

ويقول جلال القطراني، وهو موظف في الثامنة والأربعين بنى مسكنًا جديدًا في حي جديد من بنغازي التي شهدت انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد القذافي: «تركنا منازلنا التي كانت في وسط المدينة بسبب الحرب»، مضيفًا: «بعد انتهاء المعارك، كانت هذه المنازل مدمرة وغير صالحة للسكن».

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ويتابع: «لم يكن في إمكاننا دفع الإيجار، فاضطررنا إلى بناء منزل صغير في قطاع أنشأنه سكان بشكل عشوائي، في غياب خطة عامة من الدولة أو مساعدة لإعادة بناء الأحياء المدمرة».

خمسون ألف وحدة خارج المخطط في بنغازي

ويقول مسؤول المشروعات في بنغازي إن «هناك أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خارج المخطط العام في المدينة لا يتوافر فيها الحدّ الأدنى من المعايير التخطيطية للتجمعات من حيث الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والحدائق ورياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والتجارية والإدارية».

ويرى أن الأمر يشكل «خطرًا على الاقتصاد الوطني لعدم جباية عوائد استهلاك الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات العامة».

ويحاول جهاز الحرس البلدي المعني بتطبيق «الأمن الاقتصادي» جاهدًا الحد من البناء العشوائي. ويمكن خلال التجول في المخططات العشوائية رؤية لافتات كتب عليها بالطلاء الأحمر على جدران المباني «إيقاف البناء ومراجعة الجهاز»، وفق التقرير.

ويقول وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية، خالد العبدلي، لـ«فرانس برس»: «المخططات العشوائية تجاوزت الجيل الثالث من المخطط الحضري لبنغازي»، مؤكدًا سعي الدولة لوضع خطط «قابلة للتنفيذ لتدارك الوضع القائم ومعالجته».

بدوره، أضاف رئيس مصلحة التخطيط العمراني، عبدالحكيم عامر، أن «الأمر يتطلب تخطي أنواع البيروقراطية الإدارية كافة بشكل عاجل وانتهاج منهج الحل السريع واستخدام أحدث التقنيات وطلب العون والمعرفة» من خبراء متخصصين.

ويوضح أن الأمر يهدف إلى إطلاق مرحلة تخطيطية جديدة أساسها تحديث المخططات الحضرية المعتمدة خلال الأجيال السابقة، والاستفادة من المعلومات وما أنجز من «الجيل الثالث».

تحرك في طرابلس ضد العشوائيات

ويرصد التقرير الحاجة الماسة في طرابلس إلى مساكن، حيث تسببت المعارك في محيط العاصمة في 2019 و2020 بـ«دمار كبير وحركة نزوح واسعة».

ويشير إلى أن السلطات في العاصمة بدأت منذ بضعة أسابيع حملة كبيرة ضد البناء غير المرخص، لا سيما على طول الكورنيش حيث توجد اليوم عشرات المقاهي والمطاعم والمساكن.

ولفت إلى جرف عشرات المحال التجارية والمساكن غير المرخصة، لكنه أوضح أن «أي حل بديل لم يقدّم لشاغليها الذين اضطروا لمغادرتها دون إنذار مسبق».