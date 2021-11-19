المنقوش تبحث مع وزير خارجية البحرين المستجدات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 02:20 مساء
من لقاء المنقوش في المنامة مع وزير الخارجية البحريني، 19 نوفمبر 2021. (الخارجية البحرينية)

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، مع نظيرها البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، آخر المستجدات على الساحة الليبية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار.

والتقت المنقوش مع الزياني في المنامة لمناسبة مشاركتها في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، وتطرق الطرفان إلى «العلاقات بين البحرين وليبيا، وما تشهده من تطورات لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك، وتطلع البلدين لتطوير هذه العلاقات إلى مستويات أوسع لتحقيق المصالح المشتركة»، حسب بيان صادر عن الخارجية البحرينية.

- ملك البحرين للمنقوش: المفتاح لاستقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة

شارك في اللقاء، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، عبدالله بن أحمد آل خليفة، ومدير عام وزارة الخارجية، ومن قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية أحمد محمد الطريفي.

وزارت المنقوش البحرين في أكتوبر الماضي، حيث التقت ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أكد «أن المفتاح لاستقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة»، مشيدًا بـ«أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين».

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