429 إصابة جديدة و19 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 11:14 صباحا
النشرة الوبائية الصادرة الجمعة، 19 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 139 حالة حرجة، و19 وفاة، و1941 شفاء.

وقال المركز في بيانه رقم «565»، إنه تسلم، الخميس، 4545 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 4116 عينة، وإيجابية 429 عينة، بنسبة 9.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا إلى 367 ألفًا و218 حالة بينها 35 ألفًا و402 نشطة، و326 ألفًا و451 شفاء، 5365 وفاة.

وتلقى مليون و629 ألفًا و775 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تلقى 580 ألفا و496 شخصًا الجرعة الثانية. 

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