إنقاذ 116 مهاجرا ‏غير شرعي بينهم نساء وأطفال

مهاجرون من جنسيات أفريقية جرى إنقاذهم (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس، إنقاذ 116 مهاجرًا ‏غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية، حيث جرى نقلهم إلى مركز إيواء بالعاصمة طرابلس.

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وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن حرس السواحل التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من إنقاذ 116 مهاجرًا غير شرعي كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، في عرض البحر.

وأضاف أنه جرى تسليمهم إلى مركز إيواء طرابلس بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية حيالهم.‏