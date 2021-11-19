ترحيل 25 مهاجرًا غير شرعي إلى غانا

مهاجرون من الجنسية الغانية جرى ترحيلهم عبر مطار معيتيقة الدولي (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس، الخميس، عن ترحيل 25 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية الغانية، عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن برنامج الترحيل الطوعي.

وأفاد الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، بترحيل 25 مهاجر غير شرعي غاني بينهم طفل وامرأتان من نزلاء مركز إيواء طرابلس بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية جوًا عبر مطار إمعيتيقة الدولي مباشرة إلى مطار العاصمة الغانية أكرا.

وأضاف أن عملية الترحيل جاءت «ضمن الجهود المبذولة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون بين مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وبالتنسيق مع السفارة الغانية بطرابلس».

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وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، قدناقش استئناف برنامج «الترحيل الطوعي» للمهاجرين، خلال اجتماع مع رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ورئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNCHR)، بحضور مسؤولي أقسام الترحيل بالمنظمتين، ورئيس المنظمة الليبية للهجرة واللاجئين ومدير إدارة العمليات والسيطرة، ومدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي.