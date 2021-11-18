ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي

جانب من اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي (صفحة ديوان المحاسبة)

شارك رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء الدين منصور المسلاتي، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي.

واعتمد الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الزوم، خطة عمل مراجعة الاتحاد الأفريقي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمقدمة من لجنة عمليات المراجعة.

وأشاد المسلاتي، خلال كلمته، بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء المجلس، وكذلك الأمين التنفيذي للمجلس في تنظيم وإدارة الاجتماع، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على «فيسبوك».

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كما «أثنى على جهود لجنة عمليات المراجعة من خلال الخطة التي تم عرضها على المجلس»، متمنيًا للجنة عمليات المراجعة التوفيق في المهمة المكلفة بها.

وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة الليبي في إطار عضويته بمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الافريقي، والذي يتكون من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة.