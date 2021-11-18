إيطاليا تأمل نجاح العملية الانتخابية في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 10:48 مساء
وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني (آكي)

قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، الخميس، إن بلاده تأمل إجراء الانتخابات السياسية وفق موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن غويريني قوله: «إننا ننظر كإيطاليا باهتمام لما يحدث في ليبيا» ضمن خارطة الطريق المدعومة من جانب المجتمع الدولي.

وأضاف في تصريح للصحفيين على هامش منتدى (الناتو والصناعة 2021): «نأمل أن تكتمل العملية الانتخابية وفق الإطار الزمني المتصوَّر من أجل السماح للوصول إلى حكومة وبرلمان يمكن أن يستثمر فيهما الشعب الليبي لبناء مستقبله»، متابعًا: «إيطاليا شريك رئيسي لليبيا وتنوي أن تبقى كذلك».

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يأتي هذا الموقف مغايرًا لتصريحات سابقة أدلى بها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لوكالة «الأناضول» التركية، حين اعتبر أن تركيا وإيطاليا «لا تؤيدان إجراء الانتخابات في ظل قوانين معيبة، وتعتبران إجراءها بهذا الشكل سيؤدي إلى الحرب وتقسيم البلاد».

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