تعليق جديد من الخارجية الأميركية بشأن الانتخابات الليبية

مبني وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن. (أرشيفية، الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها «تشارك الكثير من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح مرشح متورط في جرائم ضد الإنسانية رئيسًا لهم»، في إشارة على ما يبدو إلى ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.

جاء ذلك ضمن سلسلة تغريدات نشرها حساب قناة «الحرة» الأميركية على موقع «تويتر»، نقلاً عن الخارجية الأميركية بشأن الأحداث في ليبيا.

وأضافت أن «نجاح عملية الانتقال السياسي تتطلب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي»، ورغم ذلك قالت إن «واشنطن لا تتخذ موقفًا من الأفراد المرشحين في الانتخابات الليبية»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن «الليبيين سيحددون من سيلعب دورًا في مستقبل البلاد».

- مسؤول أميركي: من الصعب تخيل سيف القذافي في حكومة ليبيا المقبلة

كما أكدت أن «واشنطن والمجتمع الدولي يواصلون دعم الزخم الليبي لإجراء انتخابات تؤدي إلى حكومة منتخبة»، مشددة على أن «انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الوطنية».

وفي تعليق مباشر على ترشح سيف القذافي لرئاسة ليبيا، قال الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، الإثنين الماضي: «من الصعب تخيل وجوده في أي حكومة ليبية مستقبلية، والأمر سيمثل تحديًا أمام المجتمع الدولي».

وسبق أن صرَّح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، بأن «العالم لديه مشكلة» في ترشح سيف القذافي.

وقال في تصريح في سبتمبر الماضي، «من يترشح للانتخابات الليبية أمر يقرره الشعب الليبي، لكن كل العالم لديه مشكلة بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، فهو أحد مجرمي الحرب، يخضع لعقوبات أممية وأميركية».