مؤسسة النفط توفر دعما ومعدات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة

جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله مع ممثلين عن منظمة «جريح وطن» الحقوقية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، توفير بعض الاحتياجات والمعدات الرياضية التي تسهم في دعم النادي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من كفاءة هذه الفئة.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مؤسسة النفط، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة منظمة «جريح وطن» الحقوقية، علي كرواد، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الطاهر باشاغا، وعضو المنظمة عرفة ناجي، ورئيس نادي «جريح وطن» التابع للمنظمة إبراهيم الصيد، وعضو النادي أحمد المليان، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة المكلف إبراهيم خليفة.

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وأكّد صنع الله، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المؤسسة بطرابلس، أنها ستساعد بما يتاح لها من إمكانات للمساهمة في تذليل بعض الصعوبات التي ذكرتها المنظمة.

وقال صنع الله إن المؤسسة تسمي هذه الشريحة «ذوي الهمم العالية» التي يُضرب بها المثل في العمل الجاد والمثابرة في ظل تفوقها في بعض مجالات العمل بداخل القطاع.

جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله مع ممثلين عن منظمة «جريح وطن» الحقوقية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)