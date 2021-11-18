افتتاح مبنى لهيئة الرقابة الإدارية في بني وليد

جانب من افتتاح مبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية في بني وليد، 18 نوفمبر 2021 (الهيئة)

افتتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، مبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية ببني وليد اليوم الخميس.

واجتمع الشنطي مع موظفي الفرع وحثهم على العمل والتعاون الجماعي في العمل الرقابي، منوهًا بمشاركة الأعضاء والموظفين في دورات تدريبية تفيدهم في مجال العمل، حسب بيان للهيئة نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة «الاستثمارات الخارجية»

كما زار الشنطي مجمع الصناعات الصوفية للسجاد للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملهم، وأوصى بتشكيل لجنة بشكل عاجل للوقوف على هذه التحديات وإحالة التوصيات إليها من أجل اعتمادها.

وأشارت الهيئة إلى توجيه شباب حراك المدينة وعميد البلدية الشكر إلى مدير فرع الرقابة في بني وليد عصام أحمد علي وذلك «نظرا لمكافحته ومحاربته للفساد، والدور الذي يقوم به خلال السنوات الماضية في ظل وجود رقابة إدارية فعالة».

جانب من افتتاح مبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية في بني وليد، 18 نوفمبر 2021 (الهيئة)

جانب من افتتاح مبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية في بني وليد، 18 نوفمبر 2021 (الهيئة)