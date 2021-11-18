افتتاح مبنى لهيئة الرقابة الإدارية في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 09:10 مساء
جانب من افتتاح مبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية في بني وليد، 18 نوفمبر 2021 (الهيئة)

افتتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، مبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية ببني وليد اليوم الخميس.

واجتمع الشنطي مع موظفي الفرع وحثهم على العمل والتعاون الجماعي في العمل الرقابي، منوهًا بمشاركة الأعضاء والموظفين في دورات تدريبية تفيدهم في مجال العمل، حسب بيان للهيئة نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».

-  هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة «الاستثمارات الخارجية»

كما زار الشنطي مجمع الصناعات الصوفية للسجاد للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملهم، وأوصى بتشكيل لجنة بشكل عاجل للوقوف على هذه التحديات وإحالة التوصيات إليها من أجل اعتمادها.

وأشارت الهيئة إلى توجيه شباب حراك المدينة وعميد البلدية الشكر إلى مدير فرع الرقابة في بني وليد عصام أحمد علي وذلك «نظرا لمكافحته ومحاربته للفساد، والدور الذي يقوم به خلال السنوات الماضية في ظل وجود رقابة إدارية فعالة».

جانب من افتتاح مبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية في بني وليد، 18 نوفمبر 2021 (الهيئة)
جانب من افتتاح مبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية في بني وليد، 18 نوفمبر 2021 (الهيئة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية (11 - 17 نوفمبر)
ليبيا
كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أرسنال يقرر الاستغناء عن محمد النني
رياضة عالمية
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
«وال» تهدي نورلاند و«كونغرس» كتاب «ملحمة نيكسون» للكاتب أبوالقاسم راجح
ليبيا
«غوغل» يتفق مع «فرانس برس» على دفع مقابل مادي لاستخدامه موادها
اقتصاد
مجلس الدولة يستنكر استمرار دعم المجتمع الدولي لإقامة انتخابات «غير دستورية»
ليبيا
الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
مباراة متوترة تصعد بالأرجنتين رفقة البرازيل إلى مونديال قطر 2022
رياضة عالمية
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«Avatr» الصينية تنافس بي إم دبليو «X6»