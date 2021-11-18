وزير الصحة يبحث زيادة رواتب أصحاب المهن الطبية المساعدة

وزير الصحة الدكتور علي الزناتي اجتمع مع أعضاء بالنقابة العامة للمهن الطبية المساعدة على مستوى ليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، اليوم الخميس، احتياجات المهن الطبية المساعدة على مستوى ليبيا، وذلك خلال لقاء مع أعضاء من نقابتهم، بحضور رئيس وأعضاء ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية.

وأفاد بيان نشرته وزارة الصحة على «فيسبوك»، بأنّ الاجتماع ناقش عددًا من الملفات أبرزها حقوق المهنة والشرعية القانونية للنقابة، وزيادة المرتبات، والتأمين الصحي والطبي للعناصر الطبية، بالإضافة إلى تطوير المهنة.

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ومطلع الشهر الجاري، أعلنت نقابة أطباء ليبيا، تنظيم إضراب مفتوح في أنحاء ليبيا كافة. وذكرت النقابة، في بيانٍ، أنها نسّقت مع فروعها ومع العناصر التسييرية والإدارية بالمرافق الصحية على كامل التراب الليبي لبدء الإضراب العام المفتوح.

وأضاف البيان أن «الإضراب سيظل مفتوحًا إلى حين تلبية جميع المطالب العادلة والمشروعة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والإدارية والمالية بجميع المرافق الصحية، دون استثناء، مع الإبقاء فقط على خدمات الطوارئ وإنقاذ الحياة».

وزير الصحة الدكتور علي الزناتي خلال لقائه أعضاء بالنقابة العامة للمهن الطبية المساعدة على مستوى ليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الصحة الدكتور علي الزناتي خلال لقائه أعضاء بالنقابة العامة للمهن الطبية المساعدة على مستوى ليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)