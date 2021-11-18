في العدد 313: ماراثون الرئاسة ينطلق وينتظر «الغربلة».. والجائحة تهدأ قليلا

صدر اليوم الخميس، العدد 313 من جريدة الوسط، وتصدَّر الصفحة الأولى تقريرٌ يرصد ويحلّل آخر مستجدات الساحة السياسية والأمنية في ليبيا، مع انطلاق سباق المرشحين نحو كرسي الرئاسة، وجاء التقرير بعنوان: ماراثون الرئاسة ينطلق.. في انتظار «الغربلة».

وتحت عنوان «بعد عاصفة سبها.. هل ينسف ترشح سيف القذافي انتخابات الرئاسة؟»، يتصدر الصفحة الرابعة تقرير موسّع فيه تفاصيل وردود أفعال تقدم نجل القذافي بأوراق ترشحه في انتخابات رئاسة الدولة الليبية. وبعده تقرير آخر يرصد كيف تناولت الصحافة العالمية هذا الحدث الذي ربما يلقي بظلاله على إتمام العملية الانتخابية برمتها.

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وتصدّرت متابعة تطورات جائحة كورونا في ليبيا الصفحة الخامسة، وجاءت بعنوان «الجائحة تهدأ قليلاً.. وتطعيم مليون و621 ألف شخص بالجرعة الأولى».

وإلى الشؤون الخارجية، وفي الصفحة السادسة نطالع تغطية للأزمة المشتعلة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية بسب تايوان، وجاءت بعنوان «حديث مطول بين الرئيسين الأميركي والصيني دون تسوية لأزمة تايوان».

أما الصفحة السابعة فيتصدرها تقريرٌ حول الأوضاع العسكرية والإنسانية في اليمن، وجاء تحت عنوان «نزوح آلاف الأشخاص في محيط الحديدة مع تقدم الحوثيين».

ليبيا أكبر منتج للنفط في أفريقيا

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة أحدث تقارير صندوق النقد العربي عن ليبيا وجاء بعنوان «التضخم في ليبيا يصل لـ5.4% في 2022.. واستقرار الإنتاج النفطي».

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقريرٌ بعنوان «ليبيا تحتل مرتبة أكبر منتج للنفط في أفريقيا.. والأسعار ترتفع عالميًا».

ومن الاقتصاد إلى صفحات الرأي وفيها مقالات متنوعة، ثم إلى الصفحة الثقافية، ويتصدرها تقريرٌ بعنوان «مواهب شابة تتألق في مهرجان الفنون التشكيلية بجامعة طرابلس».

في انتظار قمر 14

ومن الثقافة إلى صفحة الفن ويتصدرها حوارٌ مع الممثلة المصرية شيرين رضا التي تنتظر طرح أحدث أفلامها (قمر 14) في قاعات العرض السينمائي وتقول في حوارها مع الوسط :« لا أندم على أي قرار أتخذه في حياتي».

ومن الفن إلى الرياضة، ونطالع على صدر الصفحة الرابعة عشرة تقريرًا بعنوان «قطار الدوري الممتاز 47 جاهز للانطلاق بعد كسر التأجيلات».

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها تقريرٌ تحليلي موسّع بعنوان «5 ضربات تفسد رحلة فرسان المتوسط إلى قطر»، ويرصد كيف خسر المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، ومن بين هذه الأسباب غياب انتباه المدير الفني الإسباني كليمنتي إلى ارتفاع معدل أعمار اللاعبين واعتماده على الوجوه القديمة نفسها.