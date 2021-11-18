انطلاق حملة إصدار شهادات التحصين ضد «كورونا»

الدبيبة مع مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح أثناء تسلم بطاقة إثبات التحصين، 18 نوفمبر 2021. (المركز)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، انطلاق حملة إصدار شهادات التَّحصين ضِد فيروس كورونا المُستجد، فيما تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أول بطاقة تحصين إلكترونية.

وتسلَّم الدبيبة من مدير المركز، حيدر السائح، بطاقة تحصين مُرفقة بنتائج تحليل الـ(PCR) لإثبات تلقي جرعتي التطعيم ضد الفيروس.

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وأوضح المركز أن هذه البطاقة يُمكن استخدامها عند السفر بمنحِ المُسافرين شهادات مُعتمدة برمز (QR) خاص، كما أنها مفيدة لتجنّب تزوير بطاقات التطعيم.

وأطلق المركز منظومة يُمكن مِن خِلالها التسجيل وإرفاق البيانات، وإصّدار الشهادات الإلكترونية كمرحلةٍ أولى تسبق مرحلة إصدار البطاقات الفعليَّة لاحقًا؛ وذلك بالتَّعاون مع الشّركة الليبية القابِضة، وهيئة المعلومات، وبتنّفيذ من الشّركة الليبية للاتصالات، والتّقنية (LTT)، معتبرًا أن ذلك بهدف رفع مُستوى الوعي، وتسهيل الحياة.

الدبيبة مع مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح أثناء تسلم بطاقة إثبات التحصين، 18 نوفمبر 2021. (المركز)

الدبيبة مع مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح أثناء تسلم بطاقة إثبات التحصين، 18 نوفمبر 2021. (المركز)