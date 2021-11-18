موريتانيا تعلق على ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 18 نوفمبر 2021, 04:45 مساء
الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة الموريتاني المختار داهي. (أرشيفية: الإنترنت)

علّقت الحكومة الموريتانية في أول رد فعل لها على ترشح نجل معمر القذافي لانتخابات الرئاسة، بالقول إن «القضايا اللبيبة الداخلية شأن داخلي ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة الموريتاني المختار داهي في مقابلة مع قناة «فرانس 24» بُثت الثلاثاء، تعليقًا على الوضع الليبي إنه «وضع تأثر منه الداخل وتأثر منه الجوار الليبي»، مؤكدًا أن «حل الأزمة الليبية ينبغي أن يكون ديمقراطيًا وأن يكون مقبولاً عند جميع الأطراف». وبخصوص موقف نواكشوط من ترشح سيف الإسلام القذافي، أوضح داهي أن المسالة تخص الليبيين وحدهم.

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ورد الوزير الموريتاني على سؤال بشأن مساعي حكومة مالي الخاصة بالتعاقد مع مجموعة «فاغنر» الروسية، قائلاً إن بلاده «تتعامل مع مالي بصفتها دولة مستقلة ترسم سياستها الأمنية والدفاعية وفق إرادتها وطبقًا لسيادتها»، لكنه استدرك: «مالي تشترك مع موريتانيا في تنسيق أمني في إطار مجموعة دول الساحل الخمس وهو ما يفرض التشاور بين البلدان الخمسة، حول أية ترتيبات عسكرية جديدة في المنطقة».

وأصبح ترشح سيف الإسلام القذافي مثار جدل في الداخل الليبي، إذ تدور حوله العديد من علامات الاستفهام بشأن عودته للحياة السياسية من باب الانتخابات رغم ملاحقته من طرف الجنائية الدولية.

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