«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 04:26 مساء
صورة التقطت لسيف الإسلام القذافي في مايو 2021، ونشرت 30 يوليو 2021. (نيويورك تايمز)

أغلق موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، اليوم الخميس، حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» لانتهاكه قوانين موقع التواصل الاجتماعي المعروف.

وقدّم سيف أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وذلك بمكتب الإدارة الانتخابية في سبها التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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وقالت المفوضية إنه «استكمل جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة».

وأثار ترشح نجل القذافي جدلاً كبيرًا، واعتبرت منظمة العفو الدولية أن ترشحه يعكس «جوًّا من الإفلات من العقاب في ليبيا»، مشيرة إلى أنه مطلوب للتحقيق «لارتكابه جرائم ضد الإنسانية».

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