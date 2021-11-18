«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية (11 - 17 نوفمبر)

مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 17 نوفمبر الجاري.

وشملت طلبات فتح الاعتمادات المستندية، التي نفذتها فروع المصارف، لـ278 شركة.

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وتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف، في بيان اليوم، إن نشر تفاصيل هذه الطلبات يأتي «استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية»، وذلك بعد موافقة الجهات الطالبة لفتح هذه الاعتمادات.