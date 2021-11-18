اتفاق على زيادة حصة الجنوب في الوقود إلى مليون لتر يوميا بدلا من 500 ألف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 03:45 مساء
الدبيبة وخالد مازن خلال حضورهما الاجتماع بمقر شركة البريقة في طرابلس لمناقشة إمداد الوقود بالجنوب، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

توصل اجتماع حكومي بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى اتفاق لزيادة الكميات المخصصة من الوقود للمنطقة الجنوبية لتصل إلى مليون لتر يوميًا بدلاً من 500 ألف لتر.

كما أكد الاجتماع الذي عُقِد اليوم الخميس، بمقر شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس، على تعبئة مستودع سبها بكامل طاقته الاستيعابية، ومتابعة المسؤولين على المستودع وتحديد الخروقات الواقعة فيه.

بالصور.. «الداخلية» تؤمن شحنات الوقود المتجهة إلى الجنوب

كما تقرَّر تكليف القوة المشتركة المشكلة من كتيبتي 166 وطارق بن زياد لتأمين وصول الوقود ومتابعة التوزيع بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمناطق الجنوبية.

وزير الداخلية يحضر الاجتماع ومدراء الأمن بالجنوب 
حضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح ووزير الداخلية خالد مازن ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين وعدد من مدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية.

وقال الدبيبة إن نقص توفر الوقود وسرقته واستمرار معاناة المواطن لا بُد من وضع حد له، مشددًا على وضع حلول عملية. وتطرق إلى ضرورة زيادة الكميات المخصصة من شركة البريقة لصالح المستودع الخاص بالمنطقة الجنوبية وتأمينها وضمان توزيعها.

من جانبه، اعتبر أبوجناح أن مشكلة توفر الوقود شهدت انفراجًا نسبيًا بالمنطقة «ولكن لا بد من معالجة المشكلة بشكل كامل حتى يتمتع المواطن بالمنطقة الجنوبية بجزء من حقوقه».

جانب من الاجتماع الذي عقد بمقر شركة البريقة في طرابلس لمناقشة إمداد الوقود بالجنوب، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
جانب من الاجتماع الذي عقد بمقر شركة البريقة في طرابلس لمناقشة إمداد الوقود بالجنوب، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
جانب من الاجتماع الذي عقد بمقر شركة البريقة في طرابلس لمناقشة إمداد الوقود بالجنوب، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أرسنال يقرر الاستغناء عن محمد النني
رياضة عالمية
الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«Avatr» الصينية تنافس بي إم دبليو «X6»