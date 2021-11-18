اتفاق على زيادة حصة الجنوب في الوقود إلى مليون لتر يوميا بدلا من 500 ألف

الدبيبة وخالد مازن خلال حضورهما الاجتماع بمقر شركة البريقة في طرابلس لمناقشة إمداد الوقود بالجنوب، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

توصل اجتماع حكومي بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى اتفاق لزيادة الكميات المخصصة من الوقود للمنطقة الجنوبية لتصل إلى مليون لتر يوميًا بدلاً من 500 ألف لتر.

كما أكد الاجتماع الذي عُقِد اليوم الخميس، بمقر شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس، على تعبئة مستودع سبها بكامل طاقته الاستيعابية، ومتابعة المسؤولين على المستودع وتحديد الخروقات الواقعة فيه.

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كما تقرَّر تكليف القوة المشتركة المشكلة من كتيبتي 166 وطارق بن زياد لتأمين وصول الوقود ومتابعة التوزيع بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمناطق الجنوبية.

وزير الداخلية يحضر الاجتماع ومدراء الأمن بالجنوب

حضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح ووزير الداخلية خالد مازن ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين وعدد من مدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية.

وقال الدبيبة إن نقص توفر الوقود وسرقته واستمرار معاناة المواطن لا بُد من وضع حد له، مشددًا على وضع حلول عملية. وتطرق إلى ضرورة زيادة الكميات المخصصة من شركة البريقة لصالح المستودع الخاص بالمنطقة الجنوبية وتأمينها وضمان توزيعها.

من جانبه، اعتبر أبوجناح أن مشكلة توفر الوقود شهدت انفراجًا نسبيًا بالمنطقة «ولكن لا بد من معالجة المشكلة بشكل كامل حتى يتمتع المواطن بالمنطقة الجنوبية بجزء من حقوقه».

جانب من الاجتماع الذي عقد بمقر شركة البريقة في طرابلس لمناقشة إمداد الوقود بالجنوب، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

جانب من الاجتماع الذي عقد بمقر شركة البريقة في طرابلس لمناقشة إمداد الوقود بالجنوب، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

جانب من الاجتماع الذي عقد بمقر شركة البريقة في طرابلس لمناقشة إمداد الوقود بالجنوب، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)