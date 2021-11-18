مروان عميش يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

مروان عبدالله عميش خلال تقدمه بأوراق ترشحه للرئاسة في طرابلس، 18 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

تقدَّم رئيس منظمة سرت الوطن للاستقرار والسلم الاجتماعي مروان عبدالله عميش بأوراق ترشُّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وظهر عميش خلال تسليمه أوراق ترشحه في مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، صباح اليوم الخميس، حسب بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.



وقبل أيام، وجَّه عميش، البالغ من العمر 37 عامًا، رسالة إلى الشباب، عبر صفحته على «فيسبوك»، دعاهم فيها إلى «المشاركة الإيجابية الفاعلة» في رسم معالم مستقبل البلاد، «من خلال تحسين مستوى خياراتهم فيمن يتولون قيادة سفينة الوطن، لترسو في شاطئ الأمان»