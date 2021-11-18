عبدالسلام يونس يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 12:32 مساء
عبدالسلام يونس يعلن في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، 18 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

أعلن عبدالسلام يونس، الخميس، ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقررة المقبلة، حسب بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقدَّم يونس نبذة عن مشواره الأكاديمي والمهني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحصل يونس على درجة الدكتوراة في إدارة الأزمات من جامعة تونس المنار 2010، والدكتوراة في القانون العام من جامعة فاس بالمغرب سنة 2014 بعد ترشيحه عضوًا بهيئة تدريس من جامعة طرابلس، التي يعمل بها حتى الآن.

ويعد قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «قبولًا مبدئيًا، أي تسلُّم للطلب فقط»، حسب المفوضية، التي أوضحت إجراءها تدقيقًا في البيانات وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ثم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستُضمَّن في ورقة الاقتراع.

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