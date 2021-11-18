باشاغا يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

باشاغا خلال تقدمه بأوراق ترشحه بالإدارة الانتخابية طرابلس، 18 نوفمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)

تقدَّم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر باشاغا، في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم الخميس.

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وقال باشاغا في كلمة مقتضبة أعقبت تسليم أوراق ترشحه، إن «ليبيا لن تعود إلى ما قبل 2011، وستكون ليبيا جديدة مختلفة (...) وستنتهي المعاناة والألم والدموع».

وتعهَّد بالانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد السوق الحرة، والحرص على الإصلاح والمصالحة، مؤكدًا «تقبله أي نتيجة» للانتخابات مهما كانت، مع ثقته في نفس الوقت في اختياره للمنصب الرفيع من الشعب.

وأوضح أن برنامجه الانتخابي يستهدف «بناء الإنسان وجودة الحياة حتى يستمتع الليبي بخيرات بلاده»، إضافة إلى اهتمامه بالحرص على احترام حقوق الإنسان، والمواطنة، والعدل، والإنصاف.

وأعلن باشاغا في مارس الماضي، عزمه الترشُّح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشدَّد مطلع نوفمبر الجاري، على أهمية الانتخابات في تحويل ليبيا إلى «دولة ديمقراطية»، والمساهمة في «توحيدها وإنهاء الانقسام الذي أصابها بالشلل».