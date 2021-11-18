عثمان عبدالجليل محمد يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

عثمان عبدالجليل محمد معلنا ترشحه للرئاسة بمقر المفوضية في طرابلس، 18 نوفمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)

تقدَّم وزير التعليم الأسبق، عثمان عبدالجليل محمد، اليوم الخميس، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر محمد، في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم الخميس.

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وفي كلمة مقتضبة لمناسبة إعلان ترشُّحه، قال عبدالجليل محمد، إنه قرَّر الترشح لهذا المنصب «لأنه يرى في نفسه القدرة والكفاءة على تولى زمام الأمور في البلاد والانتقال بها إلى الأفضل وانتشالها من الوضع المتردي، الذي تعيشه».

وأضاف: «لا أعدكم بجعل ليبيا جنة الفردوس خلال سنوات ولكن أعدكم بالعمل على استرداد سيادتها وصون كرامة مواطنيها والقضاء على الفساد، والنهوض بالتعليم».