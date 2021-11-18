عثمان عبدالجليل محمد يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 12:19 مساء
عثمان عبدالجليل محمد معلنا ترشحه للرئاسة بمقر المفوضية في طرابلس، 18 نوفمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)

تقدَّم وزير التعليم الأسبق، عثمان عبدالجليل محمد، اليوم الخميس، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر محمد، في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم الخميس.

السايح يؤكد التزام مفوضية الانتخابات بتنفيذ استحقاق ديسمبر في موعده
من التقدم إلى القوائم النهائية.. مراحل تدقيق وفحص ملفات المرشحين للانتخابات
حفتر يعلن ترشحه للرئاسة
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
- معيتيق يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة
علي زيدان يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

وفي كلمة مقتضبة لمناسبة إعلان ترشُّحه، قال عبدالجليل محمد، إنه قرَّر الترشح لهذا المنصب «لأنه يرى في نفسه القدرة والكفاءة على تولى زمام الأمور في البلاد والانتقال بها إلى الأفضل وانتشالها من الوضع المتردي، الذي تعيشه».

وأضاف: «لا أعدكم بجعل ليبيا جنة الفردوس خلال سنوات ولكن أعدكم بالعمل على استرداد سيادتها وصون كرامة مواطنيها والقضاء على الفساد، والنهوض بالتعليم». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارات كهربائية بديلة عن عربات الخيول في البتراء