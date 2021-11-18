الدبيبة: يجب اختيار الديمقراطية والانتخابات بقواعدها ولا تكون ملائمة للبعض فقط

الدبيبة خلال إلقائه كلمته الافتتاحية للاجتماع الدوري الثامن للحكومة، 17 نوفمبر 2021، (حكومتنا)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه لا يمكن اختيار الديمقراطية والانتخابات بشكل عام، لكي تكون ملائمة لأطراف دون آخرين.

وأضاف أنه لا بُد من إقرار قواعدها وقوانينها وإجراءاتها بشكل سليم، حسب مقطع فيديو لكلمته الافتتاحية للاجتماع الدوري الثامن للحكومة، أمس الأربعاء، المنشورة على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرَّق الدبيبة إلى ملف إقرار الدستور، قائلًا: «ليس لدينا دستور، ولا بُد أن نسعى إليه، لكن لا يعني أن نبدل به القوانين الحالية، لكن الهدف هو خلق ديمقراطية من خلال دستور دائم».

وأكمل: «لا بُد لنا من دستور يتفق عليه الليبيون، ويصوتون عليه بنعم أو لا، وهذا هدف سام والحلم يجب أن نصل إليه، وهذا الأمر حقَّقته دول عديدة دون متاعب، ولو تركنا الأمر للشعب سيصل إليه في شهر أو اثنين، لأن مواده معروفة، لكن سياسيًا هناك» محاولات من أطراف لجعله في صالحها، و«نحن منذ عشرة سنوات لم نصل إلى الدستور».

واختتم: «بكل الأمانة... لن نعود إلى الخلف والحروب، والحكومة لا تريد الرجعة إلى الخلاف والتشتت والانقسام، وهذا الشعار الذي رفعناه وهو تاج على رأسنا... بالانتخابات أو أي شكل لسنا مختلفين ولا يمكن أن نعود إلى المربع الأول، ومن يريده الشعب الليبي يختاره، وليس بالسلاح، وسنبقى على موقفنا مهما تعالت الأمواج».