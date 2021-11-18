المفوضية: 15 مرشحا للانتخابات الرئاسية

من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحتها على فيسبوك)

وصل عدد المرشَّحين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل إلى 15 مرشحًا حتى أمس الأربعاء، حسب قائمة أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وخلت من النساء.

وشملت القائمة الآتية أسماؤهم وفقًا لتراتبية التقديم:

- عبدالحكيم علي الفتيوري بعيو

- سيف الإسلام معمر محمد القذافي

- أسعد محسن علي زهيو

- فيضان عياد محمد حمزة

- السنوسي عبدالسلام السنوسي الزوي

- محمد أحمد امحمد المزوغي

- عبدالله أحمد المهدي ناكر

- فتحي حمد محمد بن شتوان

- خليفة بالقاسم عمر حفتر

- عبدالحكيم ضو الطاهر زامونه

- علي زيدان

- محمد أحمد الشريف

- محمد علي المهدي الشريف

- عارف علي النايض

- أحمد عمر أحمد معتيق

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ويعد قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «قبولاً مبدئيًا، أي تسلُّم للطلب فقط»، حسب المفوضية، التي أوضحت إجراءها تدقيقًا في البيانات وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ثم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستُضمَّن في ورقة الاقتراع.