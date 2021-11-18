المفوضية تتسلم 1008 طلبات ترشح للانتخابات البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 11:36 صباحا
إحصائية بالمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، 18 نوفمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

ارتفع إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 1008 مرشحين ومرشحات حتى أمس الأربعاء، حسب التقرير اليومي والتراكمي لتسجيل المرشحين الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتصدرت الدائرة الثالثة (وتضم المكاتب الانتخابية في مدينة بنغازي) قائمة الدوائر الأكثر تسجيلًا لطلبات الترشح حتى الأربعاء، مع 177 طلب ترشح، بينها 21 طلبًا تقدمت به سيدات، فيما تذيلت القائمة الدائرة العاشرة (وتضم المكاتب الانتخابية في الخمس وترهونة ومسلاتة) بتلقي 37 طلب ترشح.

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وسبق أن نبَّهت المفوضية إلى أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يُعد «قبولًا مبدئيًا، أي تسلُّم للطلب فقط»، لافتة إلى إجرائها تدقيقًا في البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ويلي ذلك مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستُضمَّن في ورقة الاقتراع.

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