الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها

الدبيبة خلال إلقائه كلمته الافتتاحية للاجتماع الدوري الثامن للحكومة، 17 نوفمبر 2021، (حكومتنا)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن السلطات البلجيكية تقوم بمحاولة جديدة «للاستيلاء على أموال الليبيين» المجمدة لديها.

وأضاف الدبيبة: «عندنا مشكلة مع بلجيكا، والحقيقة في طمع في أموال الليبيين هناك، ويوجد طلب قُدِّم إلى لجنة العقوبات بشأن ليبيا التابعة لمجلس الأمن، من أجل الحصول على إذن للسيطرة على تلك الأموال»، حسب مقطع فيديو لكلمته الافتتاحية للاجتماع الدوري الثامن للحكومة، أمس الأربعاء، المنشورة على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتابع: «كلفنا وفدًا لزيارة بلجيكا في قضية يوروكلير، ولا نستطيع أن نحكي تفاصيلها لأنها تُنظر من القضاء هناك».

واختتم: «أخاطب دولة بلجيكا من هذا الاجتماع لاحترام ليبيا كمستثمر لأموالها... نحن كفيلون بمحاسبة الليبيين ولا يحاسبهم طرف آخر، ما علاقتهم هم، وإذا كانت المعاملة بهذه الطريقة سنسعى إلى سحب هذه الأموال، ولا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا والسطو عليها».